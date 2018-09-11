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Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Согласно информации, сегодня, 12 сентября, ожидается облачная погода, на западе области возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём - +22…+25°, ветер южный, слабый.
13 сентября в регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди, днем местами грозы. Ночная температура около +15°, днём - до +20…+23°. Ветер юго-западный, при грозах порывистый.
В пятницу, 14 сентября, согласно прогнозам, погода прояснится. Температура днем будет около +20°, ночью +9…+12°. Ветер западный, 4-8 м/с.
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