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Общество

Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области 13 сентября

12 сентября 2018 09:29  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, сегодня, 12 сентября, ожидается облачная погода, на западе области возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём - +22…+25°, ветер южный, слабый.

13 сентября в регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди, днем местами грозы. Ночная температура около +15°, днём - до +20…+23°. Ветер юго-западный, при грозах порывистый.

В пятницу, 14 сентября, согласно прогнозам, погода прояснится. Температура днем будет около +20°, ночью +9…+12°. Ветер западный, 4-8 м/с.

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