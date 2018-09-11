Нижегородское УФАС предупреждает об активизации интернет-мошенников

Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС) предупреждает об активизации интернет-мошенников.
На сайте ведомства со ссылкой на ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России" 12 сентября 2018 года сообщается о том, что в последние дни злоумышленники активно ведут рассылки писем, содержащих вирус-шифровальщик.
"В большинстве случае в письме содержатся ссылки, например, на выписку из банка, резюме, счета на оплату или график, при переходе по ссылке скачивается подозрительный архив с внешнего ресурса, содержащий вирус с расширением *.scr", - отмечается в информации.
Самыми уязвимыми к вирусу являются компьютеры на операционной системе Windows.
"Убедительно просим Вас не скачивать посторонние программы и файлы и не открывать подозрительные вложения и ссылки через электронную почту, обращайте внимание на отправителя письма. Ведутся переговоры с поставщиками антивирусного программного обеспечения для выпуска новых обновлений", - добавили в УФАС.
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