Нижегородке, которая оставляла 6-летнюю дочь в опасных условиях, грозит до трех лет лишения свободы Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительнице Нижегородской области, которая оставляла 6-летнюю дочь в опасных для жизни условиях, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в этом преступлении обвиняется 36-летняя жительница Ветлужского района. Проверка показала, что женщина на протяжении длительного времени злоупотребляя спиртными напитками, не ухаживала за малолетней дочерью и содержала ее в антисанитарных условиях.

Кроме того, мать оставляла ребенка одну без присмотра в условиях, опасных для жизни: в холодное время года девочка жила в неотапливаемом доме.

Дочь часто простужалась, но обвиняемая не выполняла рекомендации врачей по лечению девочки и это повлекло задержку в речевом развитии ребенка.



В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением (ст.156 УК РФ). В настоящее время расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы до трех лет.

В ведомстве добавили, что суд уже ограничил женщину в родительских правах по решению суда.