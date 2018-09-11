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Происшествия

Нижегородке, которая оставляла 6-летнюю дочь в опасных условиях, грозит до трех лет лишения свободы

12 сентября 2018 12:06  [194] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительнице Нижегородской области, которая оставляла 6-летнюю дочь в опасных для жизни условиях, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в этом преступлении обвиняется 36-летняя жительница Ветлужского района. Проверка показала, что женщина на протяжении длительного времени злоупотребляя спиртными напитками, не ухаживала за малолетней дочерью и содержала ее в антисанитарных условиях.

Кроме того, мать оставляла ребенка одну без присмотра в условиях, опасных для жизни: в холодное время года девочка жила в неотапливаемом доме.

Дочь часто простужалась, но обвиняемая не выполняла рекомендации врачей по лечению девочки и это повлекло задержку в речевом развитии ребенка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением (ст.156 УК РФ). В настоящее время расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы до трех лет.
В ведомстве добавили, что суд уже ограничил женщину в родительских правах по решению суда.

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