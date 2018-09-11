Уровень безработицы в Дзержинске ниже среднего показателя по области по данным на 1 сентября 2018 года Общество

Уровень безработицы в Дзержинске ниже среднего показателя по области по данным на 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным на 1 сентября уровень регистрируемой безработицы в Дзержинске составил 0,27%. Для сравнения, в Нижегородской области данный показатель равняется 0,4%

По данным ГКУ "Центр занятости населения города Дзержинска", на указанную дату численность безработных по округу составила 376 человек. Пять лет назад (в 2013 году) за аналогичный период было зарегистрировано 580 безработных, а в 2011 году - 1190 человек.

"Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - наша первоочередная задача. За восемь месяцев текущего года состоялось шесть ярмарок вакансий. Это очень полезная практика, так как в одном месте собирается большое количество работодателей, жители могут сразу пройти собеседование и трудоустроиться. В общей сложности через такие ярмарки у нас проходит порядка 500 соискателей", - сообщили в Центре занятости.

При содействии службы занятости населения с начала текущего года было трудоустроено 1478 человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями на 1 сентября 2018 года, составила 2 716 вакансий.

Как сообщили в Центре занятости, 25 сентября в Дзержинске состоится очередная ярмарка вакансий. Жителей ждут по адресу: пр. Циолковского, 67А. Время работы ярмарки с 14:00 до 16:00.