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Происшествия

Пенсионерка погибла из-за съезда автомобиля в кювет в Шарангском районе Нижегородской области 12 сентября

13 сентября 2018 11:33  [104] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла из-за съезда автомобиля в кювет в Шарангском районе Нижегородской области 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД регионального ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 03:40 на ул. Новая, 3 в деревне Туманка. Согласно информации, 58-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, совершил съезд в кювет, после чего наехал на земляной вал.

В результате ДТП 79-летняя женщина-пассажир автомобиля погибла, 82-летний мужчина получил травму живота.

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