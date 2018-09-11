Прокуратура возбудила дело в отношении одного из нижегородских муниципальных учреждений за нарушения в сфере закупок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура возбудила административное дело в отношении одного из муниципальных учреждений Нижнего Новгорода за нарушения в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 14 сентября 2018 года.

Согласно информации, в период 2017-2018 годов руководство одного из муниципальных учреждений, при расходовании бюджетных средств в размере более 17 млн рублей, искусственно раздробило единые заказы на группу однородных с суммой до 100 тысяч рублей. Отмечается, что это привело к ограничению конкуренции при заключении 198 договоров.

В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Кроме того, в адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова внесено представление "для устранения причин и условий, способствующих указанным нарушениям", а также рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.