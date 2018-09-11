Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Нижегородской области 15-16 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Нижегородской области 15-16 сентября 2018 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе будет держаться облачная с прояснениями погода, без осадков.

Сегодня, 14 сентября температура воздуха составит +18...+23°, ветер западный, 4-9 м/с. Ночная температура - +7...+12°.

В выходные, 15-16 сентября, тёплая погода сохранится, в воскресенье столбик термометра поднимется до +25°. Осадков не прогнозируется, ветер восточный и юго-восточный.