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Общество

Два лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области 13 сентября

14 сентября 2018 12:47  [476] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте регионального департамента лесного хозяйства.

Согласно информации, общая площадь пожаров составила 5,4 га. Всего с начала пожароопасного сезона в землях лесного фонда региона зарегистрировано 67 лесных пожаров на площади 33,5 га.

Согласно информации департамента, полностью пятый класс пожароопасности лесов установился в семи муниципальных образованиях: г.о. г. Саров, Большеболдинский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Починковский, Сеченовский районы. Частично пятый класс пожароопасности лесов установился в девяти муниципальных образованиях: г.о. г. Первомайск, Вознесенский, Воротынский, Гагинский, Дивеевский, Княгининский, Сергачский, Спасский, Шатковский районы.

Полностью четвёртый класс пожароопасности лесов установился в трёх муниципальных образованиях: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Выкса, г.о. г. Кулебаки. Частично четвёртый класс пожароопасности лесов установился в 11 муниципальных образованиях: г.о. Навашинский, г.о. Перевозский, Ардатовский, Арзамасский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Володарский, Дальнеконстантиновский, Лысковский, Шарангский районы.

Полностью третий класс пожароопасности лесов установился в 10 муниципальных образованиях: г.о. г. Дзержинск, г.о. г. Нижний Новгород, Балахнинский, Богородский, Большемурашкинский, Городецкий, Кстовский, Павловский, Сосновский, Тонкинский районы. Частично третий класс пожароопасности лесов установился в 10 муниципальных образованиях: г.о. г. Бор, г.о. Сокольский, г.о. г. Чкаловск, г.о. г. Шахунья, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тоншаевский, Уренский районы.

Полностью второй класс пожароопасности лесов установился в двух муниципальных образованиях: г.о. Семеновский, Варнавинский районы.

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