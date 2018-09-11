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Два лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте регионального департамента лесного хозяйства.
Согласно информации, общая площадь пожаров составила 5,4 га. Всего с начала пожароопасного сезона в землях лесного фонда региона зарегистрировано 67 лесных пожаров на площади 33,5 га.
Согласно информации департамента, полностью пятый класс пожароопасности лесов установился в семи муниципальных образованиях: г.о. г. Саров, Большеболдинский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Починковский, Сеченовский районы. Частично пятый класс пожароопасности лесов установился в девяти муниципальных образованиях: г.о. г. Первомайск, Вознесенский, Воротынский, Гагинский, Дивеевский, Княгининский, Сергачский, Спасский, Шатковский районы.
Полностью четвёртый класс пожароопасности лесов установился в трёх муниципальных образованиях: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Выкса, г.о. г. Кулебаки. Частично четвёртый класс пожароопасности лесов установился в 11 муниципальных образованиях: г.о. Навашинский, г.о. Перевозский, Ардатовский, Арзамасский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Володарский, Дальнеконстантиновский, Лысковский, Шарангский районы.
Полностью третий класс пожароопасности лесов установился в 10 муниципальных образованиях: г.о. г. Дзержинск, г.о. г. Нижний Новгород, Балахнинский, Богородский, Большемурашкинский, Городецкий, Кстовский, Павловский, Сосновский, Тонкинский районы. Частично третий класс пожароопасности лесов установился в 10 муниципальных образованиях: г.о. г. Бор, г.о. Сокольский, г.о. г. Чкаловск, г.о. г. Шахунья, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тоншаевский, Уренский районы.
Полностью второй класс пожароопасности лесов установился в двух муниципальных образованиях: г.о. Семеновский, Варнавинский районы.
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