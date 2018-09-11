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Общество

Нижегородская область присоединится к всероссийской акции "Генеральная уборка страны" 15 сентября

14 сентября 2018 13:00  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область присоединится к всероссийской акции "Генеральная уборка страны" 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках акции сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе с активистами ОНФ выйдут на экологический субботник. Они очистят от мусора берег реки Старка. "Эта малая река протекает по дну оврага – естественного водостока в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Береговая линия реки сильно замусорена, и именно это обстоятельство обосновало выбор места для проведения в Нижнем Новгороде "Генеральной уборки страны", - отмечается в сообщении.

К всероссийской акции, организованной Общероссийским Народным Фронтом, в этот день присоединятся около 1000 муниципалитетов.

В Нижнем Новгороде на субботник приглашены представители региональной природоохранной прокуратуры, Законодательного собрания Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода.

Акция пройдёт 15 сентября в 10:00.

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