Строительство ФОКа началось в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области Общество

Строительство ФОКа началось в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Строительство ФОКа началось в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Строительную площадку посетил секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Он пообщался с подрядчиками и жителями Дальнеконстантиновского района.

По информации Дениса Москвина, Дальнеконстантиновский район - единственная в регионе территория, где в этом году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

"Надо признаться, что вопрос о строительстве этого комплекса решить было непросто. Стоимость проекта - порядка 500 млн рублей, и это, конечно, очень серьезная сумма. Но жители Дальнеконстантиновского района очень ждали этого решения, очень большое количество вопросов было по этому поводу на протяжении последних лет. Большое спасибо губернатору Нижегородской области, который поддержал нашу инициативу, и этот объект появится на физкультурно-спортивной карте Нижегородской области уже в сентябре 2019 года", - рассказал Денис Москвин.

По словам учителя физкультуры Дальнеконстантиновской средней школы Светланы Барсковой, открытие в районе физкультурно-оздоровительного комплекса позволит значительно улучшить условия для занятия спортом для детей.

"Сейчас мы хотим не просто работать, а работать на результат. Для того, чтобы был результат у наших детей, необходимы соответствующие условия. У нас есть огромное желание, и есть дети, которые уже достигают серьезных высот в спорте, являются призерами районных, областных и всероссийских соревнований. И, конечно, нам нужен спортивный комплекс, который бы нам помог выращивать таких спортсменов. Во-первых, улучшится здоровье детей, во-вторых, появятся новые звездочки, которые могли бы проявить себя в разных видах спорта", - пояснила Светлана Барскова.

Работы по строительству ФОКа в Дальнеконстантиновском районе Денис Москвин взял под личный контроль.