Праздник трезвости пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 16 сентября Культура и отдых

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Праздник трезвости пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 16 сентября. Об этом в районной администрации сообщили 14 сентября 2018 года.

В программе праздника концертная программа "Мы за трезвую Россию", спортивные игры, конкурс рисунков на асфальте "Трезвая семья", просмотр тематических роликов и мультфильмов, выставка литературы антиалкогольного содержания. Кроме того, все желающие смогут принять участие в акции "Сигарету на конфету" и выставке-продаже безалкогольных напитков. Завершится праздник раздачей буклетов о здоровом образе жизни.

Праздник состоится 16 сентября и начнется в 16:00 в Автозаводском парке культуры и отдыха (ул. Прыгунова, 2).

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