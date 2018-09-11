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Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в производимом в Нижнем Новгороде твороге

14 сентября 2018 17:19  [168] Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в производимом в Нижнем Новгороде твороге по итогам проведенных в сентябре исследований.

По данным Роскачества, бактерии кишечной палочки обнаружены в 9% твороге, производимом компанией "Шахунское молоко" под маркой "Северная долина" на "Нижегородском молочном заводе №1". Помимо кишечной палочки, в твороге обнаружены следы антибиотиков.

Агентство попыталось получить комментарии у руководства предприятия, но в компании ответили, что это возможно только на следующей неделе, "до понедельника" руководства не будет.

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