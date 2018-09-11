Нижегородское "Теплоэнерго" опубликовало список 100 недобросовестных потребителей Общество

Фото: Теплоэнерго

Нижегородское АО "Теплоэнерго" опубликовало список 100 недобросовестных потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В список вошли потребители, которые по состоянию на 1 сентября 2018 года систематически нарушают платежную дисциплину и при этом не предпринимают мер для реструктуризации и погашения долгов.

Речь идет о юридических лицах - предприятиях, организациях, управляющих компаниях, ТСЖ и т.д. Ознакомиться с перечнем неплательщиков и суммами задолженности можно на сайте компании в разделе "Потребителям/Информация о задолженности".



Как пояснили в "Теплоэнерго", работа по погашению задолженности строится различными способами. Сначала должнику предлагается реструктуризировать долг. Большая часть потребителей начинает погашать задолженность на этом этапе.

Однако, есть ряд должников, которые продолжают не оплачивать поставленные им ресурсы. С начала 2018 года "Теплоэнерго" подало 1,1 тысячу исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму более 323 млн рублей. Если должник продолжает не платить, "Теплоэнерго" вынуждено применять принудительные меры взыскания: арест счетов и имущества должника, привлечение руководителей к субсидиарной и уголовной ответственности.

За прошедший год компания подала 17 заявлений в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей организаций-должников, по четырем из них уже возбуждены уголовные дела, в ближайшее время состоится первое судебное заседание по одному из таких дел.

Теплоэнерго также оставляет за собой право ограничить подачу ресурса. Законодательство запрещает отключение отопления в жилых домах, но в отношении коммерческих структур такого запрета нет.

При наличии задолженности Теплоэнерго имеет право не подавать отопление на объекты, принадлежащие предпринимателям-неплательщикам, в этом случае также предусмотрена возможность отключения горячей воды. Такая непопулярная мера действенна: столкнувшись с подобными ограничениями, неплательщики, как правило, больше не появляются в списках должников.