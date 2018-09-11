Нижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнования Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Команда страйкболистов из Нижегородской области отправилась на международные соревнования. Об этом сообщает оргкомитет военно-тактических игр "Заря".

Сборная команда по страйкболу Нижегородской области примет участие в 13-й Международной военно-тактической игре "Заря: Сутки на броне" в Московской области. Игры пройдут 15-16 сентября 2018 года на полигоне "Алабино" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

В команду Нижегородской области вошло 50 человек, всего в соревнованиях планируется участие 3 тысячи человек. Как пояснили организаторы, игры призваны усовершенствовать военно-патриотическую работу с молодежью, повысить уровень подготовки к военной службе и качество переподготовки граждан, находящихся в запасе.

Согласно программе мероприятия, команды прибывают на полигон 14 сентября 2018 года. С 12:00 15 сентября 2018 года по 15:00 16 сентября 2018 года будет проходить военно-патриотическая игра.