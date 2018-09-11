Всероссийская онлайн-конференция для предприятий по вопросам газоснабжения пройдет 30-31 октября

Всероссийская онлайн-конференция для предприятий по вопросам газоснабжения пройдет 30-31 октября.

По данным информационного портала "Управление ЖКХ", цель мероприятия – разъяснение изменений отраслевого законодательства и повышение эффективности работы предприятий.

Мероприятие рассчитано на руководителей предприятий, работающих в этой сфере.

В программе двухдневного вебинара запланированы выступления экспертов сферы газоснабжения и газораспределения.

Вместе с приглашенными экспертами участники вебинара смогут разработать комплексные решения для повышения эффективности управления системами газоснабжения и развития предприятий.

Темы для обсуждения:

30 октября в 10:00 по московскому времени – "Технологическое· присоединение и подключение к газораспределительным сетям";

31 октября в 10:00 по московскому времени – "Тарифное регулирование· газовой отрасли";

31 октября в 12:20 по московскому времени – "Ремонт внутридомового и· внутриквартирного газового оборудования".

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.

Дополнительная информация – на сайте проекта: http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=5654