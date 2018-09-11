Всероссийская онлайн-конференция для предприятий по вопросам газоснабжения пройдет 30-31 октября.
По данным информационного портала "Управление ЖКХ", цель мероприятия – разъяснение изменений отраслевого законодательства и повышение эффективности работы предприятий.
Мероприятие рассчитано на руководителей предприятий, работающих в этой сфере.
В программе двухдневного вебинара запланированы выступления экспертов сферы газоснабжения и газораспределения.
Вместе с приглашенными экспертами участники вебинара смогут разработать комплексные решения для повышения эффективности управления системами газоснабжения и развития предприятий.
Темы для обсуждения:
30 октября в 10:00 по московскому времени – "Технологическое· присоединение и подключение к газораспределительным сетям";
31 октября в 10:00 по московскому времени – "Тарифное регулирование· газовой отрасли";
31 октября в 12:20 по московскому времени – "Ремонт внутридомового и· внутриквартирного газового оборудования".
Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.
Дополнительная информация – на сайте проекта: http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=5654
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