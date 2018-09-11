Синоптики прогнозируют температуру до +19° в Нижегородской области 18-19 сентября

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Синоптики прогнозируют температуру до +19° в Нижегородской области 17-19 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Сегодня, 17 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, температура +16...+21°. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
18 и 19 сентября дневная температура снизится до +14...+19°, небольшой дождь прогнозируется во вторник, в среду – без осадков. Ночные температуры – около +4...+9°.
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