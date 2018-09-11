Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего неделю назад в Сергаче Нижегородской области пенсионера Общество

Владимир Телегин Фото: ПСО "Волонтёр"

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего в Сергаче Нижегородской области 83-летнего Владимира Телегина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтёр» 16 сентября 2018 года.

Согласно информации, 9 сентября пенсионер ушёл из дома с ул. Комарова в городе Сергач и пропал. Отмечается, что мужчина страдает болезнью Альцгеймера, плохо говорит. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: телосложение худощавое, рост 160 см, волосы седые, глаза серые. Особые приметы: носит бороду, залысины. Был одет в красную рубашку, синее трико, вельветовые тапочки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).