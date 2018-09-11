Группа лже-риэлторов, обманувшая более 100 нижегородцев, предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Участники организованной преступной группы (ОПГ), которые под видом риэлторов обманули более 100 жителей Нижегородской области, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В состав участников данной организованной преступной группы входили более десяти человек. В настоящее время обвинительное заключение утверждено в отношении восьми участников ОПГ.

Следователи полагают, что группировка с октября 2016 по июль 2017 года в офисах Нижнего Новгорода под видом риэлторских агентств заключала фиктивные договоры по предоставлению несуществующего жилья.

За это время мошенники обманули более 100 человек, ущерб от деятельности ОПГ превысил 700 тысяч рублей.

Деятельность группировки пресекли сотрудники полиции, в отношении подозреваемых возбудили уголовно дело. В случае признании их виновными обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что сейчас также в суде находится дело по обвинению лже-риэлтора из Нижнего Новгорода, который обвиняется в мошенничестве на 4,5 млн рублей.