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Общество

Более 300 нижегородцев приняли участие в очистке от мусора берега реки Старка в рамках акции "Генеральная уборка страны"

17 сентября 2018 15:19  [88] Общество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Более 300 нижегородцев приняли участие в очистке от мусора берега реки Старка в рамках акции "Генеральная уборка страны". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщается в пресс-релизе, 15 сентября Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции "Генеральная уборка страны". Участниками акции стали больше тысячи российских муниципалитетов.

В Нижнем Новгороде для уборки был выбран берег реки Старка в районе улицы Ивлиева. Этот участок за гаражным массивом нижегородцы отметили на интерактивной карте несанкционированных свалок на сайте ОНФ. На субботник вместе с общественниками вышли сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов, природоохранной прокуратуры, районной домоуправляющей компании, а также жители расположенных рядом домов – всего около 300 человек.

"На очистку небольшого, но сильно замусоренного участка берега Старки, многочисленным участникам субботника потребовалось несколько часов. В результате было собрано около 700 мешков мусора. Помимо бытового мусора, на берег реки местные жители на протяжении нескольких лет выбрасывали строительные отходы, автомобильные покрышки, мебель: например, из воды из-под моста активисты достали стул и дверь", - говорится в пресс-релизе.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех участников мероприятия. "По итогам инвентаризации в Нижегородской области насчитывается около 150 несанкционированных свалок. Предстоит много работы для того, чтобы убрать весь этот мусор и выстроить систему по борьбе с нарушителями. Но мало очистить берега рек и леса, надо, чтобы свалки не появлялись там снова. Решение экологических проблем невозможно без участия граждан. Надеюсь, что те, кто раньше мусорил в этих местах, будут уважать труд своих соседей", - подчеркнул глава региона.

"Состояние малых рек сейчас вызывает массу вопросов, особенно в Нижнем Новгороде. Необходимо предметно заниматься этой проблемой, определить зоны ответственности и начать вкладывать средства в благоустройство", - добавил Глеб Никитин.

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