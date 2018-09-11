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Происшествия

Этническую группировку, организовавшую незаконную миграцию иностранцев, осудили в Нижнем Новгороде

17 сентября 2018 15:33  [92] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Членов организованной группировки, которые организовали незаконную миграцию иностранцев, осудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление ФСБ по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что речь идет о пятерых членах этнической преступной группы, которые с сентября 2014 года организовали незаконное пребывание в Нижегородской области нескольких десятков иностранных граждан.

Причем один из организаторов группировки зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги по переводу, фотокопированию и подготовке документов.

Одним из видов преступной деятельности группировки являлась постановка на миграционный учет в квартиры, где количество прописанных граждан превышало положенные квадратные метры на одного человека; помогали заключать фиктивные браки; оформляли фиктивные трудовые договоры, справки о трудоустройстве, сертификаты о знании русского языка и другие необходимые документы для получения разрешения на временное проживание и гражданство РФ. Вся эта деятельность принесла организаторам группировки доход в размере более 2,5 млн рублей.

Уголовные дела в отношении членов преступной группы расследовались следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области.

Обвиняемых приговорили к срокам от 2,6 до 3,6 годам лишения свободы в зависимости от степени вины каждого в колонии общего режима.

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