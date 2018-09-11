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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

17 сентября 2018 19:01  [113] Общество

Долг НПАТ сократился на 12 млн рублей за период с июня по сентябрь

Кредиторская задолженность "Нижегородпассажиравтотранса" (НПАТ) на 1 сентября 2018 года составила 1 млрд 145 млн рублей, при этом по данным на 1 июня она составляла почти 1 млрд 157 млн рублей. Как пояснил и. о. директора НПАТ Александр Хватов, в июле произошло увеличение расходов предприятия за счет повышения заработной платы водителям и кондукторам, за счёт чего удалось привлечь на работу порядка 50 новых водителей.

Председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар рекомендован на пост председателя московского кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Нижегородского областного суда Анатолия Бондара на должность председателя новой московской кассации - Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошёл в число 30 лучших российско-германских проектов

Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошёл в число 30 лучших российско-германских проектов. Всего на конкурс, организованный рамках перекрестного Года России и Германии, было подано 260 заявок. Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошел в число 30 победителей.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2018 год

В том числе, планируется выделить средства на повышение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан и медпомощь. При принятии поправок доходы областного бюджета будут увеличены на 2,2 млрд рублей — до 152,3 млрд рублей, расходы — на 1,8 млрд рублей (до 154,9 млрд рублей).

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