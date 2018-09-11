"Т Плюс" построила убежище от ЧС на Новогорьковской ТЭЦ Общество

Новогорьковская ТЭЦ Фото: НИА Нижний Новгород

Группа "Т Плюс" построила убежище от чрезвычайных ситуаций на Новогорьковской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о новом защитном сооружении гражданской обороны на 300 человек. Стоимость его строительства составила 3,2 млн рублей.

В состав убежища входит помещение для укрываемых, фильтровентиляционную установку, помещение дизельной электростанции, кладовую для продуктов, медицинский пункт и другие необходимые для жизнеобеспечения укрываемых помещения. Вместимость рассчитана на размещение персонала наибольшей смены - сотрудников ТЭЦ, а также работающих на территории станции специалистов Кстовских тепловых сетей, Центральной ремонтной службы, сервисных компаний филиала.

"Новое защитное сооружение соответствует нормативным требованиям для укрытия персонала во время ЧС техногенного характера", - сказал начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной и специальной работы Нижегородского филиала "Т Плюс" Владимир Тригубенко.

"Убежище оснащено надежным современным оборудованием, здесь созданы все условия для того, чтобы защитить в чрезвычайных обстоятельствах жизнь и здоровье людей. Отмечу, что в Нижегородской области это второе защитное сооружение, построенное за счет средств собственника промышленного объекта в постсоветский период, что говорит о серьезном отношении руководства компании к вопросам гражданской обороны", – подчеркнул заместитель начальника управления гражданской защиты, начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической и биологической защиты главного управления МЧС России по Нижегородской области подполковник внутренней службы Александр Красиков.

СПРАВКА:

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис.

Под управлением Группы "Т Плюс" находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс Гкал/ч.