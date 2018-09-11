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Общество

Потребители Теплоэнерго могут оценить готовность своего жилого дома к ОЗП с помощью специального сервиса

17 сентября 2018 17:49  [181] Общество

Фото: Теплоэнерго

Потребители Теплоэнерго могут оценить готовность своего жилого дома к отопительному сезону с помощью специального сервиса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребители Теплоэнерго могут оценить готовность своего жилого дома к отопительному сезону с помощью специального сервиса на сайте компании.

Для этого в специальном поле на главной странице нужно выбрать улицу и номер дома. Система сформирует отчет и покажет, насколько ваш дом готов к пуску тепла.

Информация обновляется в ежедневном режиме.

Готовность дома включает два аспекта: технический - проведение промывки, опрессовки внутренних систем, и финансовый - наличие задолженности за поставленные коммунальные ресурсы.

Наличие задолженности будет учитываться при формировании графиков подачи тепла в дома. В первую очередь тепло придет в дома добросовестных плательщиков.

СПРАВКА:
В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд держится ниже +8°.

Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода. В первую очередь к теплу будут подключаться объекты социальной сферы: детские сады, школы и медицинские учреждения.

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