Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2018 19:01  [414] Нижний сегодня: главные события дня
17 сентября 2018 18:57  [511] Надои молока с одной коровы в Нижегородской области увеличились в среднем на 4%
17 сентября 2018 18:03  [96] Мемориальный камень в память жертв красного террора открыли в Нижегородской области
17 сентября 2018 17:49  [620] Потребители Теплоэнерго могут оценить готовность своего жилого дома к ОЗП с помощью специального сервиса
17 сентября 2018 17:27  [114] Творческие специализации для детей хотят организовать в нижегородском центре "Сириус"
17 сентября 2018 16:58  [135] Комиссия нижегородской Думы просит пересмотреть планы по капремонту школ в связи с недофинансированием
17 сентября 2018 16:55  [10] Депутаты комитета ЗС НО по вопросам ЖКХ рекомендовали принять закон "Об обеспечении чистоты и порядка" в I чтении
17 сентября 2018 16:27  [767] "Т Плюс" построила убежище от ЧС на Новогорьковской ТЭЦ
17 сентября 2018 15:56  [910] Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена вошёл в число 30 лучших российско-германских проектов
17 сентября 2018 15:50  [200] Конкурсы на право организации питания в нижегородских школах планируют провести в конце октября
Общество

Депутаты комитета ЗС НО по вопросам ЖКХ рекомендовали принять закон "Об обеспечении чистоты и порядка" в I чтении

17 сентября 2018 16:55  [10] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали принять изменения в закон "Об обеспечении чистоты и порядка" в I чтении. Об это сообщает пресс-служба Заксобрания.

Депутаты обсудили проект изменений в закон на заседании 17 сентября.

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что в федеральное законодательство также были внесены изменения, предусматривающие обязанность лиц, ответственных за эксплуатацию здания, строения, сооружения, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в соответствии с правилами благоустройства в конкретном муниципальном образовании.

Изменения не касаются собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов. В связи с этим на региональном уровне необходимо принять закон, устанавливающий порядок определения органами МСУ границ прилегающей территории.

В проекте закона такой порядок предложен. Кроме того, в законопроекте предусмотрено установление максимальных размеров границ прилегающих территорий.

В ходе обсуждения была затронута тема установления границ прилегающих территорий многоквартирных домов, этот вопрос депутаты намерены изучить особенно тщательно.

"Законопроект важный, его необходимо принимать. Даже в Нижнем Новгороде находятся территории, которые являются некими "белыми пятнами", и уборка на которых проводится один-два раза в год. Нужно найти компромисс между хозяйствующими субъектами и муниципалитетами. Мы должны сделать это обсуждение максимально открытым и прозрачным. В настоящее время комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса направил обращения в муниципалитеты, чтобы получить информацию с мест. К нам уже поступают ответы", - сообщил заместитель председателя профильного комитета Андрей Тарасов.

В настоящее время уже 30 субъектов РФ внесли соответствующие изменения в свое региональное законодательство.

Члены комитета приняли решение рекомендовать принять проект изменений в закон "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области" в первом чтении на заседании Законодательного собрания 27 сентября и продолжить работу над законопроектом.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph