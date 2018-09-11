Депутаты комитета ЗС НО по вопросам ЖКХ рекомендовали принять закон "Об обеспечении чистоты и порядка" в I чтении Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали принять изменения в закон "Об обеспечении чистоты и порядка" в I чтении. Об это сообщает пресс-служба Заксобрания.

Депутаты обсудили проект изменений в закон на заседании 17 сентября.

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что в федеральное законодательство также были внесены изменения, предусматривающие обязанность лиц, ответственных за эксплуатацию здания, строения, сооружения, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в соответствии с правилами благоустройства в конкретном муниципальном образовании.

Изменения не касаются собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов. В связи с этим на региональном уровне необходимо принять закон, устанавливающий порядок определения органами МСУ границ прилегающей территории.

В проекте закона такой порядок предложен. Кроме того, в законопроекте предусмотрено установление максимальных размеров границ прилегающих территорий.

В ходе обсуждения была затронута тема установления границ прилегающих территорий многоквартирных домов, этот вопрос депутаты намерены изучить особенно тщательно.

"Законопроект важный, его необходимо принимать. Даже в Нижнем Новгороде находятся территории, которые являются некими "белыми пятнами", и уборка на которых проводится один-два раза в год. Нужно найти компромисс между хозяйствующими субъектами и муниципалитетами. Мы должны сделать это обсуждение максимально открытым и прозрачным. В настоящее время комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса направил обращения в муниципалитеты, чтобы получить информацию с мест. К нам уже поступают ответы", - сообщил заместитель председателя профильного комитета Андрей Тарасов.

В настоящее время уже 30 субъектов РФ внесли соответствующие изменения в свое региональное законодательство.

Члены комитета приняли решение рекомендовать принять проект изменений в закон "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области" в первом чтении на заседании Законодательного собрания 27 сентября и продолжить работу над законопроектом.