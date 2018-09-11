Китайский вуз рассматривает возможность строительства нового корпуса на базе НГИЭУ в Княгинино

Подписание соглашения между руководителями НГИЭУ и вуза Сянтань
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Китайский университет Сянтань рассматривает возможность строительства нового корпуса на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета (НГИЭУ, Княгинино). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Такую возможность предусматривает меморандум, который подписали НГИЭУ и Сянтань.
Помимо того, что китайский вуз может построить новое здание в Княгинино, соглашение также предполагает поставку современного лабораторного оборудования для проведения практических занятий у студентов нижегородского вуза, переподготовку специалистов и преподавателей НГИЭУ.
Кроме того, планируется обучение студентов и прохождение стажировок преподавателей Княгининского университета в университете Сянтань. Уже разработаны краткосрочные программы совместных академических исследований.
"Установление связей с одним из крупнейших учебных заведений КНР - новый этап в развитии Княгининского университета. Китай сегодня - один из мировых лидеров в сфере технологического развития и важнейший экономический партнер России. Навыки, полученные в ходе таких стажировок, помогут нашим ребятам увереннее чувствовать себя на рынке труда. Обязательно будем продолжать развитие международного сотрудничества в образовании", - сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Как отметил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин, данное соглашение будет способствовать эффективному развитию Княгининского университета.
"Подписание соглашения с китайским вузом Xiangtan University в полной мере отвечает задачам национального проекта "Образование" и Стратегии развития Нижегородской области в части расширения международного сотрудничества и экспорта российского образования", - отметил министр.
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Университет Сянтань входит в топ-10 лучших вузов КНР. В этом году вуз отмечает 60-летний юбилей.
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