Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода за невывоз мусора из частного сектора Общество

Прокуратура города внесла представление в адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова за невывоз мусора из частного сектора. Об этом сообщили в прокуратуре области 18 сентября 2018 года.

Прокуратура организовала проверку по вывозу коммунальных отходов с территорий индивидуальной жилой застройки, по итогам которой выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания территорий районов: контейнерные площадки, расположенные вблизи частного сектора, надлежащим образом не убираются, из-за чего местные жители вынуждены складировать мусор рядом с контейнерными площадками, образуя навалы твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

По этим фактам внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.