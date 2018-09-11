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Общество

Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода за невывоз мусора из частного сектора

18 сентября 2018 09:56  [204] Общество

Прокуратура города внесла представление в адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова за невывоз мусора из частного сектора. Об этом сообщили в прокуратуре области 18 сентября 2018 года.

Прокуратура организовала проверку по вывозу коммунальных отходов с территорий индивидуальной жилой застройки, по итогам которой выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания территорий районов: контейнерные площадки, расположенные вблизи частного сектора, надлежащим образом не убираются, из-за чего местные жители вынуждены складировать мусор рядом с контейнерными площадками, образуя навалы твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

По этим фактам внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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