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Политика

Нижегородский избирком вручил Дмитрию Сватковскому и Артему Баранову удостоверения депутатов

18 сентября 2018 12:56  [366] Политика

Вручение удостоверений депутатов Дмитрию Сватковскому и Артему Баранову состоялось в избирательной комиссии Нижегородской области 18 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Дмитрий Сватковский получил удостоверение депутата Госудумы РФ по округу №129. Артему Баранову вручили удостоверение депутата Законодательного собрания Нижегородской области.

Артем Баринов сообщил журналистам, что как депутат ОЗС намерен участвовать в трёх комитетах Заксобрания - в комитете по социальным вопросам, комитете по транспорту и комитете по промышленности и экономике, поскольку ему "близки эти направления".

Дмитрий Сватковский, в свою очередь, сообщил, что уже сегодня вечером отправится в Москву, а завтра утром его представят коллегам по Госдуме. Во время работы в Госдуме депутат намерен "отстаивать интересы нижегородцев", в частности, работая над бюджетом.

Напомним, что Дмитрий Сватковский и Артём Баранов победили на довыборах в Государственную думу РФ по округу №129 и Законодательное собрание Нижегородской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Дмитрий Сватковский, получил наибольшее, по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами, число голосов избирателей. Артем Баранов получил 16579 голосов избирателей, что составляет 52,94%.

Напомним, что в выборах на должность губернатора региона победил Глеб Никитин, получивший 708 807 голосов избирателей, что составляет 67,75%.

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