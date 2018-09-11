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Общество

"Радует, что в этом году качество зерна на нижегородских полях выше, чем в прошлом году", - Игорь Тюрин

18 сентября 2018 15:27  [90] Общество
Радует, что в этом году качество зерна на нижегородских полях выше, чем в прошлом году, - Игорь Тюрин

Радует, что в этом году качество зерна на нижегородских полях выше, чем в прошлом году, - Игорь Тюрин

Фото: НИА Нижний Новгород

"Радует, что в этом году качество зерна на нижегородских полях выше, чем в прошлом году", - сказал председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин на заседании комитета 18 сентября.

Сегодня темой обсуждения у депутатов стала уборка урожая сельскохозяйственных культур в регионе.

Вниманию депутатов комитета была представлена информация правительства области об уборке урожая сельскохозяйственных культур. С докладом по этому вопросу выступил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

Как было отмечено, 2018 год выдался сложным по природно-климатическим условиям. В настоящее время хозяйства продолжают вести работы по заготовке кормов, уборке урожая и севу озимых культур.

Всего в 2018 году планируется собрать порядка 1,2 млн тонн зерна, что позволит закрыть все потребности региона. На полях задействовано 1,56 тысяч зерноуборочных комбайнов.

Убрано 5,7 тысяч га картофеля (40% от общего объема). По объемам площадей картофеля в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Нижегородская область занимает первое место в ПФО. Сев озимых проведен на площади 196,3 тысяч га - это 102% от намеченных объемов.

Для бесперебойного проведения уборочной кампании в установленные сроки продолжается работа по повышению уровня готовности техники, качества ее обслуживания и ремонта. Агроснабженческие организации сформировали графики дежурств сервисных служб, в том числе и в выходные дни. Уборочную кампанию в области обеспечивают более 4 тысяч рабочих отрасли растениеводства, в том числе 3 тысячи механизаторов.

По словам Алексея Морозова, проведена огромная работа по развитию промышленного садоводства, в том числе, благодаря поддержке депутатов комитета Законодательного собрания по АПК. Уже заложено 110 га, в том числе 53 га в 2018 году. До конца года планируется заложить еще 39 га.

Ведется работа по засыпке семян сельскохозяйственных культур на весенний сев. На текущую дату в основной фонд засыпано 58 тыс. тонн яровых зерновых культур (70% от плана).

"Уборочная кампания в Нижегородской области проходит успешно. Радует, что в этом году качество зерна выше, чем в прошлом году. В хозяйствах идет активная и эффективная работа по различным направлениям", - сказал Игорь Тюрин.

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