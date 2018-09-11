Последние новости рубрики Политика
18 сентября 2018 18:21  [390] Несколько депутатов нижегородского Заксобрания решили сменить комитеты парламента
18 сентября 2018 15:49  [886] "Желаю Дмитрию Сватковскому успехов на новом месте работы", - Глеб Никитин
18 сентября 2018 13:21  [1168] Президент РФ Владимир Путин встретится с избранным губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 18 сентября
18 сентября 2018 12:56  [1071] Нижегородский избирком вручил Дмитрию Сватковскому и Артему Баранову удостоверения депутатов
18 сентября 2018 11:15  [633] Дмитрий Сватковский уволен с должности и.о. замгубернатора Нижегородской области в связи с избранием в Госдуму
18 сентября 2018 10:17  [387] Денис Москвин: "Нижегородская область получила четкий план развития"
17 сентября 2018 15:46  [172] Глеб Никитин поздравил Дмитрия Азарова со вступлением в должность губернатора Самарской области
17 сентября 2018 14:11  [1069] ВККС рекомендовала председателя Нижегородского облсуда Анатолия Бондара на пост председателя Второго кассационного суда Москвы
14 сентября 2018 13:13  [671] Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября
13 сентября 2018 18:49  [2284] Александр Байер покинул пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области
Политика

Несколько депутатов нижегородского Заксобрания решили сменить комитеты парламента

18 сентября 2018 18:21  [390] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Несколько депутатов Законодательного собрания Нижегородской области решили сменить комитеты парламента. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Информация об этом прозвучала в ходе заседания комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗС НО.

В частности, в Заксобрание поступил проект постановления о составе комитетов, где депутата Дмитрия Горлова предлагается ввести в состав комитета по социальным вопросам, депутата Антона Москалева вывести из состава комитета по бюджету и налогам и ввести в состав комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Кроме того, Андрея Тарасова планируется вывести из состава комитета по бюджету и налогам и ввести в состав комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма и комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

Кроме того, поступило заявление от избранного 9 сентября депутата Артема Баранова, который просит включить его в состав трех комитетов - по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, а также комитета по транспорту и дорожному хозяйству и комитета по социальным вопросам. Ранее, при вручении ему удостоверении депутата, Артем Баранов, уже сообщал журналистам о своем намерении войти в состав этих комитетов.

По результатам рассмотрения депутаты комитета по вопросам госвласти ЗС НО решили внести проект постановления в порядке нормотворческой инициативы и рекомендовать Заксобранию принять этот проект.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph