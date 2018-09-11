Несколько депутатов нижегородского Заксобрания решили сменить комитеты парламента Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Несколько депутатов Законодательного собрания Нижегородской области решили сменить комитеты парламента. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Информация об этом прозвучала в ходе заседания комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗС НО.

В частности, в Заксобрание поступил проект постановления о составе комитетов, где депутата Дмитрия Горлова предлагается ввести в состав комитета по социальным вопросам, депутата Антона Москалева вывести из состава комитета по бюджету и налогам и ввести в состав комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Кроме того, Андрея Тарасова планируется вывести из состава комитета по бюджету и налогам и ввести в состав комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма и комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

Кроме того, поступило заявление от избранного 9 сентября депутата Артема Баранова, который просит включить его в состав трех комитетов - по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, а также комитета по транспорту и дорожному хозяйству и комитета по социальным вопросам. Ранее, при вручении ему удостоверении депутата, Артем Баранов, уже сообщал журналистам о своем намерении войти в состав этих комитетов.



По результатам рассмотрения депутаты комитета по вопросам госвласти ЗС НО решили внести проект постановления в порядке нормотворческой инициативы и рекомендовать Заксобранию принять этот проект.