Автомобиль сбил переходившего дорогу на красный свет школьника в Дзержинске Нижегородской области 18 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил переходившего дорогу на красный свет школьника в Дзержинске Нижегородской области 18 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:45 на пр. Ленинского Комсомола, 36. Согласно информации, 28-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ребёнок находился без сопровождения взрослых. Госпитализация не потребовалась.