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Автомобиль сбил переходившего дорогу на красный свет школьника в Дзержинске Нижегородской области 18 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 13:45 на пр. Ленинского Комсомола, 36. Согласно информации, 28-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Ребёнок находился без сопровождения взрослых. Госпитализация не потребовалась.
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