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Происшествия

Пожар на площади более 1000 кв метров произошёл на складах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 сентября

19 сентября 2018 11:09  [61] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар на площади более 1000 кв метров произошёл на складах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в складском помещении по на ул. Фучика поступило в ЦУКС МЧС в 20:00. Для тушения пожара было создано два боевых участка, всего в тушении были задействованы 50 человек личного состава и 14 единиц техники.

Площадь пожара составила 1000 кв.метров. Пожар был локализован в 20:45, в 21:26 была объявлена ликвидация открытого горения. В 23:42 объявлена ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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