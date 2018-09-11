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Пожар на площади более 1000 кв метров произошёл на складах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о пожаре в складском помещении по на ул. Фучика поступило в ЦУКС МЧС в 20:00. Для тушения пожара было создано два боевых участка, всего в тушении были задействованы 50 человек личного состава и 14 единиц техники.
Площадь пожара составила 1000 кв.метров. Пожар был локализован в 20:45, в 21:26 была объявлена ликвидация открытого горения. В 23:42 объявлена ликвидация последствий пожара.
Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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