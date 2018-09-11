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Бизнес

Нижегородское ООО "Агроблок" подписало договор по сервисному обслуживанию сельхозтехники с белорусским предприятием

19 сентября 2018 11:38  [96] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское ООО "Агроблок" подписало договор по сервисному обслуживанию сельхозтехники с белорусским предприятием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 19 сентября 2018 года.

Согласно информации, 14 сентября в городе Гродно Республики Беларусь состоялось подписание договора о сотрудничестве между ООО "Агроблок" (город Арзамас Нижегородской области) и белорусским предприятием ОАО "Сморгонский автоагрегатный завод". Мероприятие прошло в рамках очередного международного бизнес-форума "Еврорегион Неман".

В церемонии подписания приняли участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и руководитель представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Сергей Петров.

Согласно информации, договор подразумевает сотрудничество по взаимодействию сторон по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники производства ОАО "Сморгонский автоагрегатный завод" в нижегородском регионе.

Напоминаем, что 15 июля 2017 года между городами Арзамас Нижегородской области Российской Федерации и Сморгонь Гродненской области Республики Беларусь был подписан договор о сотрудничестве городов-побратимов.

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