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Общество

Мемориальная доска будет установлена в память о погибшем в Сирии нижегородце Артеме Горбунове

19 сентября 2018 12:30  [73] Общество

Мемориальная доска будет установлена в память о погибшем в Сирии нижегородце Артеме Горбунове. Такое решение было принято на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.

Инициатива о установке памятного знака поступила от школы № 18 и нижегородского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана". Как сообщается в заявке, Артем Игоревич Горбунов, кавалер Ордена Мужества, геройски погиб в марте 2017 года в Сирийской Арабской Республике.

Депутаты приняли положительное решение единогласно. Мемориальную доску установят на фасаде дома №36/3 по ул. Невзоровых (здание школы №18, где учился Артем Горбунов).

Фото: Google maps

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