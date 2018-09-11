Мемориальная доска будет установлена в память о погибшем в Сирии нижегородце Артеме Горбунове Общество

Мемориальная доска будет установлена в память о погибшем в Сирии нижегородце Артеме Горбунове. Такое решение было принято на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.



Инициатива о установке памятного знака поступила от школы № 18 и нижегородского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана". Как сообщается в заявке, Артем Игоревич Горбунов, кавалер Ордена Мужества, геройски погиб в марте 2017 года в Сирийской Арабской Республике.

Депутаты приняли положительное решение единогласно. Мемориальную доску установят на фасаде дома №36/3 по ул. Невзоровых (здание школы №18, где учился Артем Горбунов).

Фото: Google maps