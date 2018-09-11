Более 70 директоров школ из ПФО примут участие в Президентской программе повышения квалификации в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 70 руководителей образовательных учреждений из ПФО примут участие в Президентской программе повышения квалификации управленческих кадров, которая будет проходить на базе нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Программа стартовала 19 сентября 2018 года. Согласно информации, обучение пройдут около 70-ти директоров школ, техникумов и их заместители, а также руководители учреждений культуры из Нижегородской и Кировской областей, Республик Мордовия, Марий Эл, Татарстана, Пермского края, Удмуртии и Чувашии.

"Президентская программа повышения квалификации управленческих кадров в сферах образования и культуры - важная ступень развития для руководителя с любым опытом и стажем работы", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Он также подчеркнул, что это "не просто обучение, а создание на определенный срок живой и творческой среды для выработки новых решений и обмена лучшими практиками всех регионов Приволжья". "Уверен, эта работа окажется крайне результативной и полезной. РАНХиГС является признанным лидером в области подготовки управленческих кадров, у нас много совместных проектов, мы сотрудничаем при реализации программы "Команда правительства". Я рад, что именно Нижний Новгород станет центром для проведения Президентской программы, ждём от ее участников новых идей и предложений", - добавил Глеб Никитин.

В открытии программы приняли участие представители министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерства культуры региона, руководство Нижегородского института управления.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе лекций, практикумов, круглых столов участники программы познакомятся с современными стратегиями развития образования и культуры в регионах, рассмотрят правовые и экономические модели деятельности учреждений, вопросы финансового менеджмента, маркетинга, современные подходы в работе с аудиторией и многие другие темы. Отмечается, что значительная часть программы будет отведена совершенствованию управленческих компетенций, в частности изучению технологий проектного управления. Под руководством модераторов участники разработают групповые проекты, которые в дальнейшем смогут использовать для развития своих учреждений и повышения качества оказываемых населению услуг.

Занятия продлятся до 5 октября. Слушатели, успешно освоившие образовательную программу, получат удостоверения Академии при Президенте РФ о повышении квалификации.

СПРАВКА:

Программа подготовки управленческих кадров в социальной сфере реализуется в Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС с 2011 года, ее заказчиком выступает Правительство РФ. За этот период повысить квалификацию смогли свыше 1600 руководителей учреждений образования, здравоохранения и культуры Приволжского федерального округа.