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Общество

Суд принял решение о ликвидации ООО "Дом здоровья" в Нижнем Новгороде по обращению Роспотребнадзора

19 сентября 2018 14:41  [106] Общество

Суд принял решение о ликвидации ООО "Дом здоровья" в Нижнем Новгороде по обращению управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления 19 сентября 2018 года.

Согласно информации, в 2017 году в адрес ведомства поступали многочисленные обращения граждан на действия медицинской организации ООО "Дом здоровья", связанные с навязыванием медицинских услуг с использованием заемных денежных средств в результате посещения бесплатных презентаций медицинских услуг. По результатам рассмотрения обращений было проведено восемь внеплановых проверок и составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 340 тысяч рублей.

В связи с неоднократными нарушениями прав потребителей, областным управлением Роспотребнадзора был инициирован иск о ликвидации ООО "Дом Здоровья". 13 августа Нижегородским районным судом было принято решение о ликвидации организации.

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