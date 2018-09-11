Суд принял решение о ликвидации ООО "Дом здоровья" в Нижнем Новгороде по обращению Роспотребнадзора Общество

Суд принял решение о ликвидации ООО "Дом здоровья" в Нижнем Новгороде по обращению управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления 19 сентября 2018 года.



Согласно информации, в 2017 году в адрес ведомства поступали многочисленные обращения граждан на действия медицинской организации ООО "Дом здоровья", связанные с навязыванием медицинских услуг с использованием заемных денежных средств в результате посещения бесплатных презентаций медицинских услуг. По результатам рассмотрения обращений было проведено восемь внеплановых проверок и составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 340 тысяч рублей.

В связи с неоднократными нарушениями прав потребителей, областным управлением Роспотребнадзора был инициирован иск о ликвидации ООО "Дом Здоровья". 13 августа Нижегородским районным судом было принято решение о ликвидации организации.