Общественная палата Нижнего Новгорода обратилась к депутатам с просьбой вернуть ограниченные Градкодексом права граждан Общество

Волжская пойма Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественная палата Нижнего Новгорода обратилась к депутатам всех уровней с просьбой вернуть ограниченные Градостроительным кодексом права граждан. Как сообщила член Общественной палаты города Мария Попова, 17 сентября 2018 года обращение было направлено в адрес депутатов Госдумы РФ от Нижегородской области, председателя регионального Заксобрания и председателя Думы Нижнего Новгорода.

Суть предложений в том, чтобы вернуть гражданам право на участие в публичных слушаниях по территориям общего пользования, в том числе по рекреационным территориям (паркам, скверам).

"По новому закону полноценными "участниками публичных слушаний" могут быть только "граждане постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты" и собственники объектов недвижимости. По рекреационным территориям образовался правовой вакуум, т.к. проведение слушаний с участием проживающих, а точнее не проживающих граждан, не представляется возможным. Например, по Волжской пойме", - отметила Мария Попова.

"Скоро состоятся публичные слушания по зеленой зоне Почаинского оврага, и полноценным участником слушаний там будет собственник земельного участка", - обратила внимание она, объясняя необходимость изменений.

Публичные слушания по проекту изменений в генплан относительно Почаинского оврага пройдут 2 октября.

В обращении подчеркивается, что нормы Градостроительного кодекса РФ, введенные в декабре 2017 года федеральным законом №455 резко ограничили права граждан на полноценное участие в обсуждении вопросов по территориям общего пользования. Отметим, что Нижний Новгород обязан был утвердить новый нормативно-правовой акт на уровне города в соответствии с федеральными изменениями. Таким образом, в июле Дума одобрила новое положение о публичных слушаниях.

Изменения предполагают, в числе прочего, то, что стать участником публичных слушаний можно, только если человек прописан на территории, которая подпадает под предмет слушаний.

"Надеюсь, что депутаты Госдумы прислушаются к нашей инициативе. Предварительно от заместителя председателя Заксобрания области Ольги Щетининой мы получили подтверждение, что рассмотрение вопроса состоится. Если его поддержат областные депутаты, то инициатива может быть направлена в Госдуму от Заксобрания", - рассчитывают в Общественной палате.