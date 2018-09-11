Мужчина и женщина погибли на пожаре в Воскресенском районе Нижегородской области 19 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Воскресенском районе Нижегородской области 19 сентября 2081 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Богданово поступило в МЧС в 01:48. В результате пожара сгорел жилой дом, баня, надворные постройки и автомобиль на общей площади 300 кв.метров.

При разборе конструкций дома на месте пожара были обнаружены тела хозяев дома, 60-летних мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.