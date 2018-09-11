Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области рассмотрели предложение выделить помещение под архитектурную мастерскую Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области рассмотрели предложение выделить помещение под архитектурную мастерскую. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, 19 сентября состоялось заседание комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике. Депутаты Зяки Умяров, Роман Трошин, Сергей Елизаров и председатель комитета Михаил Орлов рассмотрели повестку из семи вопросов.

Так, депутаты рассмотрели информацию о планах использования помещения по адресу: просп. Ленина, д. 87. Напомним, в июне члены профильного комитета в ходе выездного совещания осмотрели это помещение, поскольку администрацией оно планировалось для включения в Прогнозный план приватизации. Однако появилось предложение от группы дзержинских архитекторов использовать этот объект под архитектурно-художественную мастерскую. Архитекторы предоставили свои планы по эксплуатации объекта: они намереваются его отремонтировать и оборудовать, в том числе, устроить дополнительные стеллажи, установить макетные столы и т.д. На базе мастерской, как заявляют инициаторы, мог бы работать кружок для старшеклассников, проявляющих интерес к профессиям архитектора, строителя, инженера. Помимо этого, мастерская-студия могла бы выполнять социальную нагрузку в виде визуализации и эскизной проработки различных идей по формированию современной городской среды.

Депутаты приняли решение рекомендовать администрации проработать совместно с архитекторами вопрос о предоставлении общественной организации "Союз архитекторов России" помещения на Ленина, 87 в безвозмездное пользование. А также вынесли на заседание городской Думы проект решения о передаче в безвозмездное пользование профсоюзной организации АО "Сибур-Нефтехим" помещения в доме №7 по ул.Грибоедова, которое организация занимает в настоящее время также на безвозмездной основе в целях проведения социально-культурной работы.

Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали внесение изменений в Порядок ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Изменения предусматривают дополнения Перечня земельными участками, а также конкретизируются способы распоряжением данным имуществом.

Кроме того, депутаты обсудили исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за первое полугодие 2018 года. С учетом внесенных изменений в Прогнозный план и с учетом проданных пяти объектов в 2017 году общее количество объектов, подлежащих приватизации в этом году, составит 57 позиций, из них: 19 встроенных помещений; 38 отдельно стоящих зданий с земельными участками. По состоянию на 30 июня реализовано 18 объектов, в том числе шесть объектов, расположенных в пос.Желнино, ул. Советская, 19, были проданы единым лотом. В первом полугодии 2018 года заключены пять муниципальных контрактов на оказание услуг по оценке 49 объектов, подлежащих приватизации. По итогампервого1 полугодия 2018 года годовой план по доходам о продажи объектов, включенных в программу приватизации муниципального имущества, исполнен на 39,6%.

Также в ходе заседания депутаты, обсудив предлагаемые поправки в городской бюджет, поручили Контрольно-счетной палате отразить в своем заключении на данный проект решения информацию, на какие цели планируется направить 600 тысяч рублей (субсидии некоммерческим организациям на организацию мероприятий по осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов).