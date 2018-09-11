Делегация Дзержинска Нижегородской области посетит город-побратим Биттерфельд-Вольфен Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Делегация Дзержинска Нижегородской области при участии главы города Сергея Попова с официальным визитом посетит город-побратим Биттерфельд-Вольфен. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 19 сентября 2018 года.

Согласно информации, визит продлится с 20 по 24 сентября.

Среди запланированных мероприятий – официальная встреча с бургомистром Биттерфельда-Вольфена Армином Шенком, возложение цветов к Советскому Мемориалу на кладбище Биттерфельд, где покоятся воины советской армии, погибшие в боях в годы Великой Отечественной войны.

Основным событием в рамках визита станет участие дзержинцев в торжествах, посвященных 125-летию химического региона Биттерфельд-Вольфен.

Дзержинская делегация встретится с официальными представителями других городов-побратимов Биттерфельда-Вольфена – Виттена и Марля (Witten, Marl, Германия), Вьерзона (Vierzon, Франция), Каменной Горы (Kamienna Gra, Польша). Также на празднике будут присутствовать члены ассоциации сотрудничества городов-побратимов из Вильфонтена (Villfontain, Франция).

Кроме того, для гостей торжества будет организована экскурсия на предприятие «Байер Биттерфельд» и территорию химического парка Биттерфельд-Вольфена.