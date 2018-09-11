Экс-начальника нижегородской противопожарной службы осудят за выплату денег несуществующему сотруднику Происшествия

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Экс-начальника противопожарной службы в Сарове Нижегородской области осудят за выплату денег несуществующему сотруднику. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что 48-летний мужчина, ранее занимавший должность начальника одного из учреждений противопожарной службы выплачивал зарплату и премии формально числившемуся, но фактически не работающему на предприятии старшему респираторщику. Средства обвиняемый присваивал себе. Таким образом ущерб государственному учреждению превысил 800 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало его действия как мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ) и использование служебных полномочий вопреки интересам службы (ч.1 ст. 285 УК РФ). В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит лишение свободы до 6,6 лет.