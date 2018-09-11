Расселённый дом сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода 20 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расселённый дом сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода 20 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в расселенном доме на ул. Правдинская поступило в МЧС в 23:20. В результате пожара сгорел дом на площади 64 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 43 человека личного состава и 13 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Ещё один подобный пожар произошёл в этот день в Володарском районе. Как сообщает МЧС, в 01:22 поступило сообщение о возгорании в расселенном пятиквартирном доме в посёлке Красная горка. В результате сгорел дом на площади 60 кв.м. Предположительно, причиной пожара также стало неосторожное обращение неизвестных с огнем.