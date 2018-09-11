Более 250 жителей Богородского района Нижегородской области прошли обследование в рамках проекта "Здоровый взгляд" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 250 жителей Богородского района Нижегородской области прошли полное офтальмологическое обследование в рамках проекта партии "Единая Россия" "Здоровый взгляд" 20-21 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Мероприятие состоялось по инициативе депутатов областного парламента Игоря Тюрина и Надира Хафизова. Депутаты лично приняли участие в мероприятии и посетили городской Дом культуры, пообщались с участниками проекта.

Как сообщается в пресс-релизе, кроме медицинского обследования, для всех желающих были организованы консультационные услуги специалистами Пенсионного фонда и социальной защиты Богородского района.

"Сохранение здоровья глаз – очень актуальная в нашей жизни задача. Возникающие проблемы людьми часто игнорируются и откладываются на потом. По этой причине своевременные консультации врача-офтальмолога помогут богородчанам сориентироваться и принять правильное решение по профилактике и, в случае необходимости, по лечению глазных заболеваний", – отметил Надир Хафизов.

Игорь Тюрин напомнил, что проект "Здоровый взгляд" реализуется в области уже более 10 лет, за это время несколько десятков тысяч жителей смогли получить квалифицированную помощь врачей-офтальмологов. "Не всегда, по разным причинам, у людей есть возможность обратиться к нужному специалисту. Данный проект делает это возможным вне зависимости от благосостояния человека и его места жительства. Приятно видеть здесь благодарных людей и понимать, что проект приносит им пользу. Будем и дальше стараться, чтобы партийные проекты реализовывались во всех районах области", - рассказал депутат.