Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок ареста на один месяц Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Обвиняемому в убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова продлили срок заключения под стражей на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда 21 сентября.

Продление ареста суд обосновал тем, что в конце октября текущего года по делу необходимо провести комплексную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, получить заключение экспертов, ознакомить с этими заключениями обвиняемого, потом допросить его и выполнить иные необходимые следственные и процессуальные действия.

Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемому до 23 октября 2018 года.

Напомним, по версии следствия, утром 22 июля обвиняемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове Денису Суворову, после чего скрылся с места преступления. Тело 27-летнего журналиста было обнаружено 23 июля около Казанской набережной. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Позже подозреваемого в убийстве задержали и заключили под стражу до 23 сентября.