XIV Конгресс народов России открылся в рамках Digital Summit в Нижнем Новгороде 21 сентября Общество

XIV Конгресс народов России открылся в рамках Digital Summit в Нижнем Новгороде 21 сентября. Об этом в пресс-службе правительства области сообщили 21 сентября 2018 года.

Организаторами проведения мероприятия выступили "Ассамблея народов России", Нижегородская ярмарка, при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента в ПФО.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что Конгресс народов России – пример успешного взаимодействия для решения общих задач.

"Все мы понимаем, насколько важно мирное и гармоничное сосуществование различных народов и культур как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений ведет правительство Нижегородской области. Надеюсь, что обмен опытом, который будет налажен в ходе работы Конгресса, позволит сделать эту деятельность еще более эффективной. В этом году исполняется 20 лет Ассамблеи народов России. Я поздравляю организацию с юбилеем и желаю плодотворной работы", - добавил Глеб Никитин.

В работе Конгресса принимают участие руководители федеральных и региональных национально-культурных общественных объединений, средств массовой информации и вузов из Самары, Ульяновска, Татарстана, Перми, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и других регионов России.