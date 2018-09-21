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Происшествия

Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября

24 сентября 2018 12:01  [77] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:20 на ул. Октябрьской Революции, 40. Согласно информации, 40-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda совершила наезд на ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, после осмотра в детской областной больнице он был отпущен домой.

В субботу в Нижнем Новгороде произошло ещё одно аналогичное ДТП. В 12:40 на ул. Гордеевская, 61 автомобиль Chevrolet совершил наезд на двух 14 летних девочек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницы после осмотра в больнице были отпущены.
 

 

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