Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:20 на ул. Октябрьской Революции, 40. Согласно информации, 40-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda совершила наезд на ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, после осмотра в детской областной больнице он был отпущен домой.

В субботу в Нижнем Новгороде произошло ещё одно аналогичное ДТП. В 12:40 на ул. Гордеевская, 61 автомобиль Chevrolet совершил наезд на двух 14 летних девочек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницы после осмотра в больнице были отпущены.

