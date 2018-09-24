Два пешехода погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 24 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пешехода погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 24 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, одно ДТП произошло в Кстовском районе в 14:00 на 7 км автодороги Большая Ельня – Ольгино. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Личность погибшего мужчины-пешехода также устанавливается.

Ещё одно ДТП с гибелью пешехода произошло в этот день в Выксунском районе. По данным УГИБДД, в 18:48 на 6 км автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис 53-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода, шедшего по обочине. Женщина-пешеход погибла, её личность устанавливается. Также в ДТП пострадали водитель и 24-летний пассажир автомобиля. Они были смотрены бригадой "Скорой помощи", госпитализация не потребовалась.