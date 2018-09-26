БК "НН" проиграл греческому клубу "Арис" со счётом 63:65

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл "Арису" (Салоники) со счётом 63:65. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА состоялся в Нижнем Новгороде 25 сентября.
В первой половине встречи хозяева уступили соперникам со счётом 22:33. На протяжении всей игры нижегородцы преследовали "Арис", но в итоге уступили со счётом 63:65.
Лучшим игроком в составе "Нижнего Новгорода" признан американец Кендрик Перри, набравший 24 очка и отдавший шесть передач. 16 очков и семь подборов записал в актив Родерик Одом. В составе "Ариса" 17 очков набрал Гари Белл.
"Победа нашего соперника закономерна и справедлива. Даже если бы Максим Григорьев попал два штрафных броска в концовке, я бы сказал, что мы не заслужили эту ничью", - прокомментировал главный тренер БК НН Зоран Лукич.
Ответная встреча состоится 28 сентября в Греции. По её результатам стает известно, кто пройдет в третий раунд квалификации.
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