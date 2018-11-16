Нижегородцы смогут проголосовать за звезд кино, которых они хотят увидеть на фестивале "Горький fest 2019" Культура и отдых

Подписание соглашения: Оксана Михеева, Владимир Панов, Михаил Пореченков Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за звезд кино, которых они хотят увидеть на фестивале "Горький fest" в 2019 году. Как сообщает управление по связям со СМИ городской администрации, такую информацию озвучила продюсер фестиваля Оксана Михеева 22 ноября.

Сегодня состоялось подписание соглашения между мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым, президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и продюсером Оксаной Михеевой. Соглашение предусматривает сотрудничество при проведении фестиваля "Горький fest" в 2019 году.

Фестиваль пройдет примерно в то же время, как и в 2018 году - с 19 по 25 июля.

Мэр города поблагодарил организаторов за то, что фестиваль в 2018 году стал одним из ярчайших городских событий года. Михаил Пореченков, в свою очередь, поблагодарил Владимира Панова за помощь в организации второго кинофестиваля (первый "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в 2017 году).

"Я хочу сказать спасибо за ту поддержку, которая была оказана фестивалю, за оперативность, простоту и творческое мышление. Это огромная заслуга администрации и Владимира Александровича. Фестиваль прошел, как говорят, "без сучка и задоринки". Поэтому мы рады будем привезти кино, привезти интересных людей, интересные события, чтобы фестиваль жил, развивался и радовал нижегородцев", - сказал Михаил Пореченков.

По словам организаторов, программа кинофестиваля в 2019 году будет насыщена театральными и музыкальными событиями, поскольку следующий год объявлен Годом театрального искусства в России.

"Мы непременно сделаем в соцсетях опрос для нижегородцев, кого бы они хотели видеть на фестивале. Планируется пригласить к участию и зарубежных звезд, которые очень близки нашему отечественному кинематографу и искусству", - сказала Оксана Михеева.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля уже подписали соглашение о ежегодном проведении фестиваля "Горький fest" с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В программу фестиваля в 2018 году вошла 51 кинокартина. Конкурсная программа прошлого года получила название "Встряска".

Кинотеатры смогли вместить до 40 тысяч зрителей, кроме того на Нижневолжской набережной впервые была организована летняя площадка для просмотра фильмов на 800 мест. В кинозалах едва хватало свободных мест, площадка на набережной также была заполнена зрителями на всех показах. Ранее Пореченков заявлял о том, что Горький fest" должен быть ежегодным, чтобы в перспективе стать фестивалем искусств.