Нижний сегодня: главные события дня

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22 ноября 2018 20:05  [1560] Общество

Одиннадцать претендентов на пост министра экологии Нижегородской области прошли в очный этап отбора

На сайте агентства НИА "Нижний Новгород" представлена аналитическая заметка в которой приводятся данные о претендентах и этапах отбора кандидатов на пост министра экологии.

Нижегородцы смогут проголосовать за звезд кино, которых они хотят увидеть на фестивале "Горький fest 2019"

Такую информацию озвучила продюсер фестиваля Оксана Михеева. Сегодня состоялось подписание соглашения организаторов фестиваля с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым. Во время церемонии Оксана Михннва сказала, что планируется создать в соцсетях опрос для нижегородцев, кого бы они хотели видеть на фестивале "Горький fest" в 2019 году.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета РФ 23 ноября

Заседание пройдет в Ялте под председательством президента РФ Владимира Путина. Госсовет рассмотрит задачи, стоящие перед главами субъектов РФ. Глеб Никитин сказал, что на заседании будут обсуждаться ключевые вопросы как для развития Нижегородской области, так и страны в целом.

Родители учеников нескольких нижегородских школ настаивают на использовании кнопочных телефонов

По мнению родителей, смартфоны, как и прочие гаджеты, отвлекают детей от учебы. Мамы и папы из Нижнего Новгорода предлагают утвердить данную инициативу на законодательном уровне.

Туроператоры выплатят 380 тысяч рублей по 18 искам пассажиров отменённого рейса Нижний Новгород - Анталия

Вылет данного рейса несколько раз откладывали, а потом и вовсе отменили. Однако туроператоры не стали признавать факт нарушения прав потребителей в добровольном порядке. Граждане обратились в Роспотребнадзор, который выступил заявителем в суде и туроператоров обязали выплатить средства, в том числе штрафы.

Прокуратура в Нижегородской области выявила нарушения прав дольщиков в деятельности четырёх застройщиков

Застройщики не уведомляли участников долевого строительства об изменении сроков передачи помещений, использовали их денежные средства не по целевому назначению, а также включали в договоры положения, ущемляющие права граждан.

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