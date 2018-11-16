Иномарка сбила 14-летнюю девочку на переходе в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 27 ноября

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Иномарка сбила 14-летнюю девочку в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 13:30 на ул. Казанское шоссе, 4. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на школьницу, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП 14-летняя девочка была госпитализирована.
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