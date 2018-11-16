Иномарка сбила 14-летнюю девочку на переходе в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 27 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка сбила 14-летнюю девочку в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:30 на ул. Казанское шоссе, 4. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на школьницу, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 14-летняя девочка была госпитализирована.